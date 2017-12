Bende laat minderjarigen 1.500 dure fietsen stelen in Gent in ruil voor drugs EB

18u26

Bron: Belga 7 Wannes Nimmegeers Archiefbeeld. In de omgeving van Gent heeft een Afrikaanse bende de voorbije vier jaren minderjarigen ingezet om minstens 1.500 dure fietsen te stelen. Dat melden de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen en de Gentse lokale politie. De kinderen zouden in ruil voor de fietsdiefstallen geld of drugs gekregen hebben.

De lokale politie voerde gisteren en vandaag een gecoördineerde actie uit in het kader van georganiseerde fietsdiefstallen. "Er werd sinds enige tijd vastgesteld dat in het Gentse uitzonderlijk veel dure fietsen werden gestolen. Uitgebreid onderzoek door politie en parket bracht aan het licht dat minderjarigen werden ingezet om fietsen te stelen in opdracht van een aantal meerderjarigen. Er zijn aanwijzingen dat de gestolen fietsen in containers werden verscheept naar Ghana. Het zou gaan om minstens 1.500 fietsen over een periode van vier jaar", zegt parketwoordvoerster Caroline Jonckers. De jongeren zouden in ruil voor de fietsdiefstallen geld, softdrugs of harddrugs ontvangen hebben.

De politie pakte in totaal tien personen op. De meerderjarigen, drie mannen van 36, 42 en 45 jaar, van Afrikaanse origine uit Gent, werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Ze werden aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie en diefstal of heling. De zeven minderjarigen, tussen de 13 en 17 jaar oud, werden voorgeleid voor de jeugdrechter in Gent.