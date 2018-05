Bende houdt diamantairs tegen met kraaienpoten en rooft zo bijna 400.000 euro Patrick Lefelon

30 mei 2018

19u19

Bron: Eigen berichtgeving 0 Bijna 400.000 euro heeft een Zuid-Amerikaanse bende verdiend aan vernuftige overvallen op twee diamantverkopers. Ze gooiden kraaienpoten op de weg, waardoor de verkoper lek reed. De buit werd verkocht bij diamantair Yanuka aan het Centraal Station. Tien verdachten staan nu terecht.

Diamantverkoper O. stond in oktober vorig jaar plots met een lekke band op de Belgiëlei. Een behulpzame voorbijganger hielp hem bij de bandenwissel. Toen de verkoper thuiskwam, zag hij dat een aktetas met diamanten en juwelen ter waarde van 165.000 euro was verdwenen.

Op camerabeelden zag de politie dat verkoper O. vanaf zijn vertrek uit het Antwerpse diamantkwartier werd gevolgd door twee huurauto's. Enkele dagen later werd één auto met vier verdachten onderschept. In de wagen lagen 19 stalen pinnen -zeg maar kraaienpoten- die ook in de band van diamantverkoper O. waren gevonden.

Etui met diamanten

Verder onderzoek bracht aan het licht dat twee van de vier verdachten al in maart 2016 hadden toegeslagen op de Q8-parking op de E313-snelweg in Ranst. Daar kreeg diamantverkoper J. bandenpech. Een verdachte leidde hem af en diens kompaan ging er vervolgens met een etui met diamanten ter waarde van 223.000 euro vandoor.

De procureur vorderde tegen deze internationale dievenbende celstraffen tot 5 jaar. De vijf Zuid-Amerikanen hadden na de diefstallen contact met juwelierszaak Yanuka in de Pelikaanstraat. Vader en zoon Y. staan mee terecht voor heling van de gestolen juwelen. Tegen hen werden straffen gevorderd van 6 maanden cel.