Bende die Lelièvre aanviel waarschuwt: “We willen hem hier niet. Als hij terugkomt, doen we met hem wat hij die kinderen heeft aangedaan” HLA

20 december 2019

11u53

Bron: Sudinfo 1208 Michel Lelièvre (48), de voormalige kompaan van Marc Dutroux, werd woensdagmiddag door een groep onbekenden aangevallen voor zijn nieuwe verblijfplaats in Anderlecht. De bende die openlijk opschept over de aanval en de inbraak getuigde anoniem bij reporters van Sudinfo: “We zijn blij dat we die pedofiel uit de buurt weg hebben gekregen.”

Het was een van de jongemannen waarmee Sudinfo kon praten die de kompaan van Marc Dutroux herkende: “Hij is de enige blanke man hier in de buurt, hij gaat niet onopgemerkt voorbij,” vertelt de jonge man die achter het onderduikadres van Lelièvre woont. “Iemand zag hem binnenstappen in zijn huis, en sloeg hem. Daarna viel hij op de grond.” Lelièvre belde volgens hen zelf de hulpdiensten: “Hij was aan het flippen omdat hij een flikker is, maar hij had helemaal niets.”

Hij heeft geluk gehad, hij verdiende meer dan dat. Het had erger kunnen aflopen Eén van de aanvallers van Michel Lelièvre

De bende is er fier op dat ze “die pedofiel hier weg hebben gekregen.” Ze waarschuwen dat Lelièvre beter niet terug komt naar de buurt: “Hij heeft geluk gehad, hij verdiende meer dan dat. Het had erger kunnen aflopen.” De mannen zijn duidelijk, Lelièvre is niet welkom in de buurt: “We willen hem hier niet. Als hij terugkomt, doen we met hem wat hij die kinderen heeft aangedaan,” dreigen ze.

Fanbrieven

Ze verstoppen niet wat ze hebben gedaan, en scheppen op over de inbraak in het appartement van Lelièvre eerder deze week: “We hebben gisteren bij hem thuis rustig iets gedronken in de zetel. We lazen zijn post. Hij heeft een hoop fanbrieven gekregen. Het is walgelijk.” De mannen tonen de reporters van Sudinfo een video. Op de beelden zijn enveloppen en brieven te zien die op de grond liggen. “Hij verdient het om te sterven. Voor pedofielen zoals hij zou België de doodstraf moeten hebben”, besluiten enkelen.

Het parket van Brussel bevestigt dat er een onderzoek loopt naar de mishandeling van Michel Lelièvre en de vernielingen in zijn appartement. Voor zijn veiligheid heeft Lelièvre toestemming gekregen van de rechtbank om op een ander adres te verblijven.