Benard Dino schuldig aan doodslag, poging doodslag en slagen en verwondingen KVE

23u56

Bron: Belga De jury van het hof van assisen in Brussel heeft vanavond de 36-jarige Albanese pooier Benard Dino schuldig verklaard aan doodslag, poging doodslag en slagen en verwondingen. De feiten speelden zich af op 29 april 2014 in Elsene.

Dino ging die avond drie van zijn landgenoten met een mes te lijf. Eén van hen, de 29-jarige Ermir Bodurri, stierf kort nadien in het ziekenhuis. Ortiz Spahi werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis maar overleefde. Het derde slachtoffer, Léonard Molla, raakte slechts lichtgewond.



Het was hij die de speurders Dino aanwees als dader. Hij was hem nog 500 euro verschuldigd. Tijdens het onderzoek bleek nog dat de zus van Molla zich prostitueerde voor rekening van Benard Dino.