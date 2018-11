Ben Weyts wil verbod op legkippen in (batterij)kooien in volgend Vlaams regeerakkoord GAIA wil spijkerharde garanties ADN

21 november 2018

15u16

Bron: GAIA 0 Als het van Ben Weyts (N-VA) afhangt, wordt in het volgende regeerakkoord een verbod op het houden van legkippen in kooien opgenomen. Dat zei de Vlaamse minister van Dierenwelzijn vandaag in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaamse Parlement. Bij GAIA kan het statement van Weyts op veel bijval rekenen, maar de dierenrechtenorganisatie wil wel harde garanties.

“Een verbod op kooisystemen voor legkippen betekent dat miljoenen leghennen in Vlaanderen betere leefomstandigheden krijgen”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

1 A4-tje ruimte

“De klassieke batterijkooien zijn in de hele EU verboden sinds 2012", legt hij uit. “Maar de legkippen, die in Vlaanderen in de nog toegelaten, zogenaamde verrijkte kooien gehouden worden, beschikken over amper 1 A4-tje ruimte. Die dieren kunnen niet eens hun vleugels spreiden of uitslaan. Ik twijfel niet aan de goede intenties van de minister van Dierenwelzijn, maar we zullen minister Weyts en zijn partij zeker ten gepasten tijde aan zijn verklaring herinneren.”

“Geen dooie mus, aub”

GAIA wil ook spijkerharde garanties: “Indien een verbod echt in het volgende regeerakkoord zou staan, moet het er ook daadwerkelijk komen. “Met een dooie mus stellen we ons niet tevreden”, klinkt het.

Het scenario van het verbod op chirurgische castratie van biggen is voor GAIA niet voor herhaling vatbaar. “Chirurgische castratie van biggen moest volgens het regeerakkoord verboden worden “vanaf 2018”, aldus de GAIA-voorzitter. “Maar bijna een jaar later is het akkoord op dit punt niet uitgevoerd en worden zo’n 4 miljoen biggen in Vlaanderen nog altijd gecastreerd.”