Ben Weyts wil optreden tegen dierenverkoop via buitenlandse verkoopsites TVC

24 januari 2019

14u01

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) gaat zijn administratie de opdracht geven om steekproefgewijs op te treden tegen de verkoop van dieren via buitenlandse websites. Dat heeft hij gezegd in De Inspecteur op Radio 2.

"Particulieren die hun dier verkopen mogen adverteren, maar wel enkel in gespecialiseerde media zoals dierenmagazines. In algemene media, sociale media of verkoopsites mag het niet", legt Weyts uit. "Op dergelijke websites of plaatsen gaan mensen te snel over tot impulsaankopen, en zoiets wil ik niet."

Daarom kan het volgens Weyts niet dat mensen via buitenlandse verkoopsites de wetten omzeilen. Hij zal zijn diensten dan ook de opdracht geven steekproefgewijs op te treden tegen een dergelijke manier van handelen, luidt het. Weyts wil geen alternatieve circuits laten bestaan waar mensen met slechte bedoelingen van kunnen profiteren.