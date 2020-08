Ben Weyts stuurt richtlijnen rond ventilatie op school bij na reportage VTM Nieuws: ramen en deuren blijven liefst open kg

27 augustus 2020

12u24

Bron: Belga 74 Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) stuurt de richtlijnen over ventilatie en verluchting in klaslokalen bij. Zo is de aankoop van een CO2-meter aanbevolen en wordt aangeraden om ramen en deuren open te houden. Minstens moet de klasdeur op elk moment op een kier blijven staan. "Als de inzichten evolueren, dan moeten wij mee evolueren. Dan nemen we onze verantwoordelijkheid en actualiseren we de draaiboeken", zegt Weyts.



Experten trekken al enkele dagen aan de alarmbel over de ventilatie op scholen. De aanvoer van verse lucht moet coronabesmettingen via virusdeeltjes in de lucht immers helpen voorkomen. Bij mooi en relatief warm weer kunnen de ramen in klaslokalen nog open, maar in de winter wordt dat een probleem. Bovendien beschikken veel scholen niet over een mechanisch ventilatiesysteem.

Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts bezorgde de scholen eind juni al een draaiboek over ventilatie. Scholen zonder mechanisch systeem kregen de raad om de klaslokalen twee tot drie keer per dag een kwartier te verluchten door ramen en deuren open te zetten. Maar dat lijkt niet voldoende.



Zo wees een test van VTM Nieuws uit dat de luchtkwaliteit niet beter is wanneer een klaslokaal simpelweg voor de aanvang van de les verlucht werd. Na een halfuurtje lesgeven zonder ventilatie schiet de CO2-concentratie immers weer de hoogte in. En hoe hoger het CO2-gehalte, hoe hoger ook die van eventuele virusdeeltjes. Met de deur én raam open verbetert de luchtkwaliteit dan weer wel.

Ramen en deuren open

Weyts stuurt de richtlijnen nu bij. "Dankzij de voortschrijdende wetenschappelijke en technische inzichten komen we steeds meer te weten over de aanpak van het virus via ventilatie en verluchting", zegt hij in een persbericht. "Zo is het nu duidelijk dat het niet volstaat om klaslokalen slechts enkele keren per dag te ventileren of te verluchten."

Concreet wordt scholen nu aangeraden ramen en klasdeuren wijd open te zetten, of op zijn minst de klasdeur op een kier te laten staan, zodat lokalen nooit hermetisch afgesloten zijn wanneer er leerlingen aanwezig zijn. Daarnaast wordt een CO2-meter aanbevolen, "als hulpmiddel om na te gaan of een lokaal voldoende geventileerd is". Er komt ook een richtsnoer voor de aankoop van CO2-meters, zegt Weyts.

Checklist

Tot slot komt er ook nog een checklist voor het binnenmilieu op scholen, zullen experten de preventieadviseurs van de school in een webinar informeren over ventilatie en zal de onderwijsinspectie ter plaatse de ventilatie en verluchting onder de loep nemen.

"We leren steeds meer bij. Eerst was er veel aandacht voor handen wassen en gezonde afstand, vervolgens beseften we het belang van mondmaskers en daarna groeiden de inzichten rond ventileren en verluchten", aldus Weyts. "Als de inzichten evolueren, dan moeten wij mee evolueren. Dan nemen we onze verantwoordelijkheid en actualiseren we de draaiboeken."

