Ben Weyts pleit opnieuw voor opening van zomerscholen: “Om leerachterstand te voorkomen" AW

14 mei 2020

13u24

Bron: VTM NIEUWS 51 Aanstaande maandag 18 mei openen scholen opnieuw de deuren. Dat gebeurt mondjesmaat waardoor heel wat leerjaren nog steeds niet welkom zijn, al zeker tot 8 juni. Om leerachterstand bij de leerlingen van die leerjaren te voorkomen, pleit Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bij VTM NIEUWS nogmaals voor de opening van een zomerschool.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Maandag zullen de leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar terugkeren naar de schoolbanken. Hetzelfde geldt voor de leerlingen van het zesde middelbaar. Al de rest blijft nog wat langer thuis. Weliswaar wordt er online lesgegeven, maar toch bestaat de kans dat veel leerlingen een leerachterstand oplopen. Daarom wil onderwijsminister Weyts zomerscholen openen, op vrijwillige basis, zodat de overgang naar een volgend jaar in september vlotter kan verlopen.

“We willen verhinderen dat leerlingen leerachterstand opbouwen, of met een leerachterstand in september zouden beginnen aan het nieuwe schooljaar”, aldus Ben Weyts in VTM NIEUWS. “Daarom concreet is het de bedoeling dat zomerscholen voor één à twee vakken leerlingen kunnen bijspijkeren. En dat voor een periode van tien tot veertien dagen.