Ben Weyts over plannen Bellot rond geluidshinder Brussels Airport: "Stop het gepruts in de marge" ADN

13 juni 2018

11u30

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is niet te spreken over de plannen van zijn federale collega François Bellot (MR) om de windnormen op Brussels Airport bij te sturen. Volgens Weyts gaat het om "gepruts in de marge". Dat heeft Weyts vandaag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Katia Segers (sp.a).

Enkele weken geleden raakte bekend dat federaal minister van Mobiliteit François Bellot de windnormen op Brussels Airport wil bijsturen. Die normen bepalen mee het baangebruik. Bedoeling is minder af te wijken van het preferentiële baangebruik. Concreet zal men het baangebruik pas vanaf zeven knopen veranderen, terwijl dat nu tussen de vijf en de zeven knopen het geval is.

Volgens Weyts zou die aanpassing in de praktijk neerkomen op iets minder hinder voor de inwoners van Waals-Brabant en Leuven (op de route Leuven Rechtdoor) en iets meer hinder voor de inwoners van de noordrand en een deel van het Brussels gewest. "Maar het is geen oplossing om hier en daar wat in de marge te prutsen aan de normen. Dat is geen structurele oplossing", aldus Weyts. De N-VA-minister wijst erop dat zelfs de 'winnaars' van het voorstel eigenlijk niet gewonnen zijn voor een aanpassing van de normen. Hij gaat er ook van uit dat de plannen "een stille dood zullen sterven".

Dwangsommen

Weyts verwees in zijn antwoord ook naar het recente vonnis van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. In dat vonnis wordt de federale regering opgedragen de vliegroutes boven de noordrand van Brussel aan te passen. De regering krijgt daarvoor 90 weken de tijd. Gebeurt dat niet, dan riskeert de staat een dwangsom van 50.000 euro per inbreuk. De rechter gaat nog verder en oordeelt dat er uiterlijk tegen 17 september ook een Staten-Generaal over het dossier moet georganiseerd worden.

Minister Weyts is bereid deel te nemen aan zo'n Staten-Generaal, al voegt hij er wel meteen de bedenking aan toe of die formule wel "de beste manier is om tot een voldragen oplossing te komen".

Oppositiepartijen sp.a en Groen herhalen hun vraag voor de aanstelling van een intendant om zo tot een structurele oplossing te komen. N-VA-parlementslid Bart Nevens legt de verantwoordelijkheid dan weer bij federaal minister Bellot. Hij moet volgens Nevens dringend met een vliegwet komen om zo meer rechtszekerheid te bieden. "Anders blijft het pingpongspel van rechtszaken duren en moet de luchthaven vroeg of laat sluiten. We moeten de verantwoordelijkheid leggen waar ze ligt, en dat is bij minister Bellot", aldus Nevens.