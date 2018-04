Ben Weyts opnieuw onwel in parlement TT

25 april 2018

17u40

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is opnieuw onwel geworden in het Vlaams parlement. De minister kwam niet uit zijn woorden in een antwoord op een vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) en Elisabeth Meuleman (Groen). Hij verliet het parlement.

Ben Weyts werd in februari vorig jaar al eens onwel in het Vlaams parlement. In eerste instantie was toen sprake van oververmoeidheid. Uit verder onderzoek bleek dat hij een aanval had van 'transiënte globale amnesie', een soort vlaag van verwardheid en desoriëntatie die gepaard gaat met geheugenverlies. Hij werd even opgenomen in het ziekenhuis.

Vandaag vertoonde de minister gelijkaardige symptomen. Hij stamelde in zijn antwoord en werd erg bleek. De N-VA'er kreeg bijstand van partijgenoot en arts Peter Persyn.

Bij het kabinet-Weyts is intussen te horen dat het om een bloeddrukval zou gaan. De minister zou opnieuw in orde zijn.

De vraag zal volgende week in de commissie worden behandeld.