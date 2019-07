Ben Weyts: “Nogal evident dat regeringsvormingen worden gekoppeld” ttr

19 juli 2019

09u04

Bron: belga 0 binnenland “Er wordt N-VA verweten dat wij een koppeling maken tussen de Vlaamse en de federale regeringsvorming. Mij lijkt die koppeling nogal evident." Dat zei Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) vandaag in De Ochtend op Radio 1.

"Ik denk dat het onze verdomde plicht is om onze machtspositie maximaal uit te spelen", zei Weyts. "We moeten verhinderen dat er op federaal niveau een anti-Vlaamse regering tot stand zou komen. Men mag ons verwijten dat wij een machtsspel spelen, maar het is onze plicht om te zorgen dat het belang van de Vlaming maximaal gediend wordt."

Weyts gaf op Radio 1 toe dat N-VA niet de meest rooskleurige weken doormaakt. "We hebben als partij niet het beste parcours achter de rug. Reden te meer om te zorgen dat we een regeerakkoord maken dat een reflectie is van ons programma. Een akkoord dat overeenstemt met het signaal dat de kiezer heeft gegeven."

De minister heeft voormalig parlementsvoorzitter Kris Van Dijck naar eigen zeggen een sms'je gestuurd. "Het is een spel van mensen en mensen maken fouten. Wij hebben als partij ongetwijfeld fouten gemaakt, en Kris Van Dijck heeft fouten gemaakt." Weyts blijft evenwel tegenstander van nultolerantie voor alcohol in het verkeer. Daarmee zou je volgens hem de goede leerlingen straffen, terwijl de bestuurders die boven de drempel gaan moeten worden geraakt.