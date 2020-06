Ben Weyts na overleg met scholenkoepels over heropstart in september: “We hebben concreet voorstel. Morgen willen we landen” KVDS

23 juni 2020

13u40 4 Er heeft vanmorgen overleg plaatsgevonden tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de scholenkoepels over een mogelijke heropstart van het onderwijs in september. Er zou een concreet voorstel op tafel liggen en dat zullen de onderwijspartners later vandaag voorleggen aan hun achterban. “Morgen willen we landen", aldus de minister.



Tot nu toe is er nog geen duidelijkheid over de heropstart van de scholen in ons land, in tegenstelling tot in bijvoorbeeld Nederland. Scholen en ouders vragen daar nochtans om, zodat ze zich kunnen voorbereiden.

Topoverleg

Vanmorgen vond topoverleg plaats en hoewel dat langer duurde dan gepland, zou er een concreet voorstel uitgekomen zijn. Over de precieze inhoud wil Weyts voorlopig niets kwijt. “Daar wil ik niet op vooruitlopen", zei hij aan VTM Nieuws. “Het is een zeer omvangrijk en ingrijpend plan geworden, waarin verschillende scenario’s voor de heropstart staan. Ook voor het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs.”



Volgens Weyts is het de bedoeling om in september zo veel mogelijk leerlingen weer op de schoolbanken te krijgen. “Dat is altijd mijn intentie geweest”, zegt hij. “Zonder onderscheid in leeftijd en leerjaar. Maar je moet afwegingen maken op het vlak van veiligheid en praktische haalbaarheid. Dat is het voorwerp van de discussie.”

Vanmiddag en vanavond zullen de sociale partners het voorstel terugkoppelen. Morgen wil de minister landen. “De eerste reacties waren alvast positief. Er is veel goede wil”, klinkt het nog.

