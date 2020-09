Ben Weyts (N-VA): “Ik kan nog altijd niet geloven dat die paars-groene regering van start zou gaan” LH

13 september 2020

12u23

Bron: De Zevende Dag 0 “We moeten er niet flauw over doen: de federale regeringsvorming werpt een schaduw over Vlaamse regering.” Dat zei Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) deze ochtend in ‘De Zevende Dag’.

“Ik kan nog altijd niet begrijpen dat men op federaal niveau bereid is een regering te vormen waarin de bevolking die dit land doet groeien en doet draaien niet in de meerderheid vertegenwoordigd is”, zei Weyts nog over de poging om een Vivaldi-coalitie (CD&V samen met de groene, rode en liberale families) op de been te brengen.

“We zijn er nog niet en gelukkig maar. We hebben op Vlaams niveau een Zweedse regering en die is Noord-Europees. Op federaal niveau maakt men een regering genoemd naar een Italiaans componist en we vrezen dat die een Zuid-Europees beleid zal uitvoeren. Dat is niet wat Vlamingen vragen, dat is niet wat Vlaanderen nodig heeft. We zullen ons daar tegen verzetten.”

Je hoeft geen politicoloog zijn om een regering waarin de meerderheid van de Vlamingen niet vertegenwoordigd is abnormaal te vinden Ben Weyts (N-VA)

“Je hoeft geen politicoloog zijn om een regering waarin de meerderheid van de Vlamingen niet vertegenwoordigd is abnormaal te vinden”, aldus Weyts nog. Volgens hem zijn er signalen van de burgemeesters en achterban van de CD&V “dat er grote vrees is dat die partij zou meestappen” in een federale regering. “We hebben zeer sterk Vlaams regeerakkoord, zowel naar letter als geest. Ik wil dat ze dat regeerakkoord verdedigingen. Als er bestuursniveau zijn die tegenovergestelde doen, dan zullen we vanzelfsprekend daar tegen optreden”,

“Ik kan nog altijd niet geloven dat die paars-groene regering van start zal gaan. Dan zullen we elkaar diep in de ogen moeten kijken. Het Vlaams regeerakkoord zullen we naar de letter en de geest volledig uitvoeren”, besloot Weyts.

