Ben Weyts (N-VA) heeft geen begrip voor 'Hoeyberghs-schorsing' van KVHV: "Snap niet wat men hiermee wil bereiken"

18 december 2019

16u40

"Hoe verwerpelijk ook, ik denk dat je meningen bestrijdt met meningen. Ik snap niet wat men hiermee wil bereiken. Is er een tekort aan martelaren dat moet worden aangevuld", vroeg Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zich luidop af in het parlement. Zijn reactie volgde na een vraag van Filip Brusselmans (Vlaams Belang) over de schorsing van de Gentse studentenvereniging KVHV.

Brusselmans is de voormalige praeses van KVHV Antwerpen. De studentenvereniging nodigde plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs op 4 december uit aan de UGent voor een lezing, waarin hij een reeks seksistische opmerkingen maakte.



Het Politiek Filosofisch Konvent (PFK), de koepel van studentenverenigingen aan de UGent, besliste daarop om KVHV te schorsen voor twee maanden. Het PFK legde ook drie maanden voorwaardelijke schorsing op als KVHV zich niet distantieert van de uitspraken van Hoeyberghs en de video-opnames van de lezing niet offline haalt. Het bestuurscollege van de Gentse universiteit nam akte van die beslissing en veroordeelde de uitspraken unaniem.

Vrijheid van meningsuiting

"Onze samenleving is weer iets dichter bij de afgrond", zei Filip Brusselmans van Vlaams Belang daarover in het parlement. "Niet omwille van de uitspraken, want ik ben ervan overtuigd dat iedereen in dit halfrond die zal afkeuren, maar wel omwille van het straffen van die stoute studenten van KVHV. Vulgariteit valt bij mijn weten nog binnen de vrijheid van meningsuiting."

Ben Weyts zei in zijn antwoord niet te begrijpen wat men wil bereiken met de schorsing. "De organisator en de spreker worden hiermee niet getroffen, integendeel", aldus Weyts.

Volgens Weyts zijn ook strafrechtelijke stappen tegen Hoeyberghs geen goed idee. "Ik zou toch willen waarschuwen om ronduit idiote uitspraken en gebral niet te verheffen tot staatszaken. Dan bagatelliseer je de echte doelgroep die je beoogt."

"Alle vormen van extremisme zijn verwerpelijk, en ik had gehoopt dat de minister een standpunt in die richting zou innemen", reageerde sp.a-fractieleidster Hannelore Goeman.