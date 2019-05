Ben Weyts (N-VA): "Als één groot stevig blok achter De Wever” ttr

27 mei 2019

10u49

Bron: belga 2 De N-VA houdt momenteel partijbureau in het Vlaams parlement in Brussel. Ondanks stevig verlies blijft de partijtop “als één groot stevig blok” achter voorzitter Bart De Wever staan, dixit uittredend Vlaams minister Ben Weyts. Dat de voorzitter met Vlaams Belang wil praten, is een logische stap, luidt het unisono. Al klinkt er ook voorbehoud.

De N-VA kreeg gisteren klappen. De partij blijft de grootste in Vlaanderen, maar de 30 procent waar ze vooraf op had gehoopt, heeft ze niet gehaald. Ook CD&V, Open Vld en sp.a verliezen, Vlaams Belang en in mindere mate Groen en PVDA gaan in Vlaanderen met de pluimen lopen.

De Vlaams-nationalisten overleggen momenteel in het Vlaams parlement. Het voorzitterschap van Bart De Wever staat daar niet op het spel, lijkt het. “Bart De Wever is de meest geknipte persoon om de partij te leiden. We staan als één groot stevig blok achter hem, en dat blijft zo”, zei uittredend Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Initiatief

De Wever kondigde al aan dat hij als voorzitter van de grootste Vlaamse partij het initiatief zal nemen in Vlaanderen, en de andere partijen zal contacteren, ook Vlaams Belang. Een logische zet, klinkt het unisono. “Het is correct dat Bart De Wever luistert en met iedereen praat. Van Grieken (Vlaams Belang-voorzitter, red.) wil respectvol en constructief zijn, en ik wil weten wat hij daarmee bedoelt”, aldus uittredend minister-president Geert Bourgeois.

Ook Limburgs kopstuk Zuhal Demir vindt dat “het heel duidelijke signaal van de kiezer niet genegeerd mag worden”, al houdt ze wel een slag om de arm. “Ik ben geen voorstander van het cordon, dat is niet democratisch. Maar inhoudelijk zijn wij wel erg verschillend, wij zijn een inclusieve partij. Ik zie het niet, maar laat het gesprek eerst plaatsvinden.”

Lijst met breekpunten

Weyts vindt het dan weer “niet het meest verstandige” dat Vlaams Belang straks al een lijst met breekpunten naar voren schuift. “Maar zij hebben gewonnen, iedereen doet wat hij denkt te moeten doen.” Voorzitter De Wever zei eerder zelf al dat hij fundamentele problemen heeft met sommige voorstellen en met de stijl van de extreemrechtse partij.

Federaal wordt de regeringsvorming een stuk moeilijker, is de verwachting. “Ik los wel eens sudoku’s op, maar hoe je deze oplost is mij niet duidelijk”, verwoordde kandidaat-premier Jan Jambon het. Op federaal niveau is het wachten op initiatief van de koning, zei De Wever eerder al. Koning Filip ziet MR-voorzitter en uittredend premier Charles Michel om 11.30 uur.

De voorzitter zelf kregen we vanochtend maar even te zien, hij sloop de pers voorbij via een zij-ingang. Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken wilde geen commentaar kwijt. Na afloop van het partijbureau volgt mogelijk nog een persconferentie.