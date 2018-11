Ben Weyts lanceert online platform voor asieldieren: “Niemand heeft nog excuus om meteen naar de dierenhandel te lopen” ADN

27 november 2018

12u47

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) lanceert een campagne die Vlamingen naar het dierenasiel moet lokken. Onder de slogan "De perfecte klik" promoot de campagne de website www.adopteereendier.be , die informatie geeft over steeds meer dieren die in steeds meer asielen worden aangeboden voor adoptie.

"Iedereen die op zoek is naar een huisdier zou eerst moeten kijken welke dieren er in het asiel wachten op een warme thuis. Niemand heeft nog een excuus om meteen naar de dierenhandel te lopen", aldus minister Weyts in een persbericht.



In de 120 erkende dierenasielen in Vlaanderen wachten duizenden dieren op een nieuwe thuis. Tot nu toe had niet elk asiel een eigen website met een overzicht van dieren. De asielen die wél een website hadden, gebruikten allemaal een eigen systeem.

Handig overzicht

Minister Weyts investeerde 30.000 euro in een online platform waar alle asielen informatie over hun dieren kunnen invoegen. Zo ontstaat er op de website www.adopteereendier.be één handig overzicht, waar alle geïnteresseerden in kunnen grasduinen. Je vindt er alle gegevens over de dieren die momenteel in een asiel verblijven, netjes geordend per provincie, soort, ras, leeftijd, enzovoort.



Enkele dieren die je kan terugvinden op de website:

Weyts lanceerde vandaag in de STACA-stelplaats van De Lijn in Kortenberg de campagne om de website bekend te maken bij het publiek. In een eerste golf komen er affiches van 10 vierkante meter op bussen van De Lijn. Later komen de affiches ook op de trams in Antwerpen en Gent. Er zullen ook raamstickers op de voertuigen van De Lijn verschijnen. Eerder waren er al advertenties in onder andere Dag Allemaal, Metro, Story en Libelle.

De campagne informeert de Vlamingen ook over de vele voordelen van een asieldier. Zo zijn katten uit het asiel altijd al gesteriliseerd, zodat je als baasje die kost kan uitsparen.