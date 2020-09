Exclusief voor abonnees

Ben Weyts countert beeld dat het hele onderwijs al in quarantaine zit: “Er zijn 638 leerlingen en 86 personeelsleden besmet, dat is 0,05 procent”

Ingrid De Vos

16 september 2020

18u36

0

Het schooljaar is twee weken bezig, en iedereen kent wel een school waar iemand getest moest worden. Zo groeit het beeld dat het hele onderwijs al in quarantaine zit. Om dat in perspectief te plaatsen, pakt minister Ben Weyts (N-VA) uit met officiële cijfers: bij exact 638 leerlingen (0,05 procent) en 86 personeelsleden (0,05 procent) is een coronabesmetting vastgesteld.