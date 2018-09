Ben Weyts confronteert Herman De Croo: "Je beledigt en krenkt miljoenen Vlamingen" HA

20 september 2018

07u58

Bron: VRT/'De Afspraak' 0 Herman De Croo blijft bij zijn vergelijking tussen Vlaams-nationalisten en andersvaliden. Dat heeft het Open Vld-parlementslid gisterenavond gezegd in 'De Afspraak', waar hij zijn memoires 'Geworteld in het Leven' kwam voorstellen. "Ik snap echt niet dat je aan het einde van je carrière miljoenen Vlamingen wil beledigen en krenken", reageerde Vlaams minister Ben Weyts (N-VA).

De Croo heeft in een interview ooit gezegd dat hij geen Vlaams-nationalist is, "omdat ik niet mentaal gehandicapt ben". "Ik heb me daar voor verontschuldigd", zei de Open Vld'er, antwoordend op de vraag van presentator Bart Schols of hij van bepaalde uitspraken of zaken spijt heeft. "Die vergelijking was erg spijtig voor de andersvaliden."

Hij blijft echter bij zijn uitspraak. "Ik ben een anti-nationalist, omdat daar verschuivingen kunnen zijn die ik niet graag heb. Maar ik ben heel mijn leven verkozen door Vlamingen, dus uiteraard respecteer ik die."



"Mocht ik zo'n uitspraak doen, over welke kiezer of partij dan ook, men zou mij bij het grof huisvuil zetten", reageerde N-VA'er Ben Weyts. "Ik snap echt niet dat je aan het einde van je carrière miljoenen Vlamingen wil beledigen en krenken."



Volgens De Croo moeten we net de moed hebben om te zeggen wat er in de maatschappij gebeurt. "Soms moeten we met harde woorden zeggen: tot hier en daarover gaan we niet", aldus het parlementslid, verwijzend naar de verrechtsing in verschillende Europese landen. "We moeten daar waakzaam voor zijn."

Weyts vindt het spijtig dat De Croo denkt dat hij met zijn uitspraak kan wegkomen. "Dat je denkt dat je je dat kan permiteren omdat je Herman De Croo bent." Nieuwe excuses hoeft de Vlaamse minister alvast niet te verwachten. "Ik heb dat gedaan in de Kamer, dat is voorbij", besloot De Croo.