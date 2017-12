Ben Weyts breekt gouden trouwring door met knokkels op tafel te slaan Hans Renier

11u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Minister Ben Weyts (N-VA) heeft zijn gouden trouwring gebroken. Niet tijdens een woede-aanval, maar wel in al zijn enthousiasme. Toen hij gisteravond enkele Catalanen toesprak die vandaag in Brussel gaan betogen, sloeg hij net iets te hard met zijn knokkels op tafel.

Het ongelukje gebeurde gisteravond in het Vlaams-Brabantse Terlanen (Overijse). Daar kwamen in zaal Den Turf 400 Catalanen samen. Tijdens een etentje kregen ze er onder meer praktische richtlijnen in verband met de betoging die vandaag in Brussel plaatsvindt. Ook de burgemeesters van Tervuren, Dilbeek, Steenokkerzeel en Overijse waren aanwezig. Tegen het einde van de avond kwam ook minister Ben Weyts even langs. Toen hij enkele muzikanten nogal enthousiast toesprak, liep het fout. "Mevrouw Weyts intussen al op de hoogte van het ongelukje", zegt de woordvoerder van Ben Weyts. "De minister zal de ring laten maken."

Photo News Minister Ben Weyts met vrouw, enkele jaren geleden tijdens Pukkelpop.

