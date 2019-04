Ben Weyts begraaft kilometerheffing voor personenwagens: “We gaan het niet door strot van Vlaming rammen” KVDS

09 april 2019

19u33

Bron: VTM NIEUWS 0 Binnenland Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) begraaft de kilometerheffing voor personenwagens helemaal. Dat heeft hij gezegd aan VTM NIEUWS. “We gaan het niet door de strot van de Vlaming rammen”, klinkt het.

Volgens de N-VA-minister is er geen “draagvlak” meer voor de maatregel en is de bevolking “bang gemaakt”. In plaats van een slimme kilometerheffing stelt Weyts voor de files aan te pakken met extra investeringen in verkeersinfrastructuur.