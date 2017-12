Ben jij klaar voor een maand zonder alcohol? Dit moet je weten over de nieuwe 'Tournée Minérale' Robbe van Lier

08u29 0 Tournée Minérale Ook in februari 2018 zullen opnieuw duizenden mensen een maand lang geen alcohol drinken. Begin dit jaar deden meer dan 120.000 Belgen mee met 'Tournée Minérale', ofwel een maand zonder alcohol. Met de jaarwisseling in zicht komt de nieuwe editie in februari in zicht, met een aantal nieuwigheden. Ben jij klaar voor een maand zonder alcohol?

Voor deze nieuwe editie van 'Tournée Minérale' stelt de organisatie enkele nieuwigheden voor, zo kan je vanaf nu via de website van de alcoholloze maand iemand uitnodigen om in februari ook deel te nemen. Om hem of haar extra te motiveren, kan je beloven een som te storten als je vriend de hele maand volhoudt. Het ingezamelde geld wordt door Stichting tegen Kanker ingezet voor kankeronderzoek.

Ook gaat de organisatie verenigingen en horeca-zaken nog meer aanmoedigen om iets rond 'Tournée Minérale' te doen, door ideeën aan te bieden, maar ook door een kalender online te plaatsen waarop alle initiatieven worden verzameld. Op die manier krijgen deelnemers makkelijk toegang tot een overzicht van alle alcoholvrije activiteiten.

rv Tournée Minérale logo

Waarom een maand zonder alcohol goed kan zijn, blijkt uit een onderzoek dat de VAD/De DrugLijn en Stichting tegen Kanker, de organisatoren van 'Tournée Minérale', hebben laten uitvoeren bij de deelnemers van begin dit jaar. Uit dat onderzoek van de UGent blijkt nu dat de deelnemers een half jaar na datum hun alcoholgewoontes nog steeds aangepast hebben.

Van 10 naar 8 glazen per week

De Universiteit Gent heeft de deelnemers van Tournée Minérale drie keer bevraagd: bij de start, aan het einde van de alcoholvrije maand en een half jaar nadien. 15.257 mensen beantwoordden zowel de eerste als de laatste enquête. Het resultaat is opmerkelijk: vóór de actie dronk deze groep gemiddeld 10 glazen alcohol per week. Een half jaar nadien zijn dat er nog 8.

Uit de eerdere bevraging bleek al dat de meeste deelnemers zich tijdens de alcoholvrije maand beter in hun vel gevoeld hadden. Die positieve effecten willen ze duidelijk niet zomaar opgeven: ze vinden het de moeite waard om zes maanden later nog steeds anders met alcohol om te gaan. “Bij de controlegroep, die niet meegedaan heeft aan de alcoholvrije maand, zien we die daling niet. Het ligt dus niet aan de eindejaarsrecepties van j anuari,” lacht Marijs Geirnaert, directeur van VAD.

“De deelnemers zijn door hun positieve ervaringen met Tournée Minérale minder gaan drinken. Daardoor zitten ze nu vaker onder onze richtlijn voor alcoholgebruik. Die raadt onder andere aan om niet meer dan 10 standaardglazen per week te drinken. Wie deelnam aan Tournée Minérale, heeft daar blijkbaar minder moeite mee dan voordien.”

Minder uit gewoonte drinken

De deelnemers kregen, zowel in de eerste als in de laatste enquête, ook een aantal stellingen voorgelegd. Uit hun antwoorden blijkt dat hun houding ten opzichte van alcohol gewijzigd is . De deelnemers grijpen minder uit gewoonte naar alcohol, bijvoorbeeld tijdens het koken of voor de tv. Veel deelnemers verklaren ook dat ze door hun deelname bewuster met alcohol zijn beginnen omgaan, en dat ze gemakkelijker alcohol kunnen weigeren als het hen aangeboden wordt.

Ook tweede keer deelnemen heeft zin

"Door (opnieuw) mee te doen met Tournée Minérale geef je je lichaam een alcoholpauze, werk je aan je gezondheid en (voor wie een tweede keer meedoet) versterk je de gezonde gewoontes die je na de vorige editie geïnstalleerd hebt", legt de organisatie uit.

Tweehonderd aandoeningen

“Overmatig alcohol gebruiken is en blijft ongezond,” vertelt dr. Mathijs Goossens, woordvoerder van Stichting tegen Kanker. “Het heeft invloed op bijna alle organen in het lichaam. Alcoholgebruik hangt dan ook samen met ongeveer tweehonderd verschillende aandoeningen, waaronder acht verschillende types kankerii. Te weinig mensen zijn zich daarvan bewust. Ook dat is iets waar we met deze campagne op inzetten.”