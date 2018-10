Ben jij fan van de iconische Big Mac-saus? McDonald's geeft maar liefst 500 flessen weg TTR

04 oktober 2018

09u57 0 De Big Mac is dit jaar vijftig jaar oud en dat wil fastfoodketen McDonald’s vieren met een speciale wedstrijd voor de liefhebbers van de populaire Big Mac-saus. De winnaars krijgen een of meerdere flessen van de befaamde saus, die inmiddels een culthit is geworden.

Het recept van de unieke saus die de Big Mac tot een van de populairste hamburgers heeft gemaakt, kent haast niemand. Bovendien is de Big Mac-saus niet verkrijgbaar in de supermarkt. Een grote teleurstelling voor de fans die graag thuis willen genieten van het iconische sausje. Maar McDonald’s heeft goed nieuws voor de liefhebbers die maar niet genoeg kunnen krijgen van deze lekkernij, want de hamburgerketen deelt 500 flessen uit.

Wie een of meerdere flessen van de Big Mac-saus wil bemachtigen, moet daar natuurlijk iets voor over hebben. Geïnteresseerden kunnen naar de Facebookpagina van McDonald’s surfen en antwoorden op de vraag “Wat zou jij doen voor de unieke Big Mac-saus?”. Fans hebben nog tot 15 oktober de tijd om hun antwoord in te dienen.