Ben jij fan? Cognac steeds populairder bij jongeren

Cognac steeds populairder bij jongeren

27 augustus 2018

19u35

De Franse wijnboeren hebben er een recordjaar op zitten voor de cognac. De verkoop van die digestief stijgt al jaren en heeft nu voor het eerst de drempel van 200 miljoen verkochte flessen overschreden. Dat komt omdat het oubollige imago van cognac verdwenen is. Ook jonge mensen drinken het nu graag, al vinden ze het lekkerder als de cognac verwerkt is in een cocktail.

Cognac, een oranjekleurige digestief, is tegenwoordig helemaal in. Niet alleen meer bij oude mannen, zoals vroeger het geval was. Ook jonge mensen zijn benieuwd naar de smaak van dit drankje, dat alléén in de Cognacstreek in Frankrijk gemaakt wordt.

Tien jaar geleden verkochten Franse wijnboeren wereldwijd zo'n 131 miljoen flessen cognac. Intussen zijn het er al bijna 206 miljoen. Een stijging van zestig procent.

Cocktails

Ook in ons land spelen cocktailbars in op die trend. In Bar Burbure in Antwerpen hebben ze zelfs een eigen creatie met cognac: de single ginger.