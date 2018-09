Ben jij een De Wever, een Crevits of een Rutten? Doe zelf de test Redactie

17 september 2018

13u10 3 Nog 27 dagen vooraleer je moet beslissen wie jouw stem verdient. Om je daarbij te helpen brengt Het Laatste Nieuws -samen met VTM NIEUWS- opnieuw "De Stem van Vlaanderen". Het is de bekendste en langstlopende stemtest van het land. Op destemvanvlaanderen ontdek je meteen welke politicus jou op het lijf geschreven is.

Hoe het werkt? Bij elke stelling krijg je een balk met een bolletje te zien. Dat bolletje kan je naar links of rechts verschuiven om je mening te geven. Daarmee is "De Stem van Vlaanderen" ook de meest genuanceerde stemtest: je hoeft niet botweg "ja" of "nee" te antwoorden, maar je kan aangeven hoe erg je een mening steunt. Nadat je dat gedaan hebt een twintigal stellingen, kom je meteen te weten met welke lijsttrekker uit jouw gemeente jij het meest matcht.

Ben je een De Wever, een Crevits of een Rutten? De stemtest linkt de deelnemers immers niet aan partijprogramma's, maar aan de politici uit jouw gemeente die hem op voorhand invulden. Alle lijsttrekkers, van alle partijen, uit alle 308 gemeenten kregen daarvoor een uitnodiging.

Surf nu naar destemvanvlaanderen om te weten welke politicus uit jouw gemeente jij bent!