Ben je strafbaar als je naaktbeelden van anderen ontvangt? Faroek beantwoordt de belangrijkste vragen

10 september 2020

19u48

Onze expert justitie Faroek boog zich vanavond in de studio van VTM NIEUWS over enkele belangrijke vragen omtrent de naaktbeelden van enkele BV's die ondertussen al tussen duizenden Belgische gsm-nummers werden uitgewisseld.



De klacht die werd ingediend door Stan Van Samang, is gebaseerd op de wet op sexting, die de voorbije jaren al meermaals verstrengd werd, licht Faroek Özgünes toe. Die wet maakt het strafbaar om zonder toestemming naaktfoto’s of seksfilmpjes van iemand te verspreiden. Wie dat alsnog doet, riskeert tot vijf jaar cel en een geldboete tot 10.000 euro. Sinds 1 juli is er ook de wet tegen wraakporno: die maakt het voor slachtoffers mogelijk om de verdere verspreiding van die beelden tegen te gaan.

Strafbaar?

Duizenden mensen hebben de beelden ondertussen ontvangen. De vraag is of zij nu ook strafbaar zijn. “De wet spreekt strikt gezien over verspreiding,” zegt Faroek. “Als je zo’n foto of filmpje ontvangt op je gsm, ben je strikt gezien niet strafbaar, maar als je die beelden op je gsm dan toont aan iemand anders, dan wordt dat wel beschouwd als verspreiden. Dan ben je wel strafbaar.”



Het wordt echter moeilijk om te achterhalen wie de beelden heeft doorgestuurd, want sociale media-apps als bijvoorbeeld Whatsapp maken gebruik van end-to-end-encryptie, waarbij de communicatie versleuteld is. “Maar iedereen zou toch moeten beseffen dat dit soort foto’s en beelden geen trofeeën zijn waarmee je moet pronken. Die zijn ook niet van jou, dus iedereen die die beelden heeft, kan die best zo snel mogelijk verwijderen,” concludeert Faroek.

Michael De Laet van de Computer Crime Unit, de Belgische organisatie die cybermisdrijven bestrijdt, raadt mensen die de afbeeldingen hebben ontvangen aan om ze van hun telefoon te wissen en zeker niet verder te verspreiden.

Onderzoeksrechter

Het Brusselse parket heeft de klacht van Van Samang nog niet ontvangen, zegt VTM-journaliste Nathalie Dyck. Zodra de klacht binnenkomt, zal het parket bekijken of er een onderzoeksrechter moet worden aangesteld. Vervolgens kan het parket de historiek opvragen van bepaalde gsm’s bij de providers en het kan TiKTok en andere sociale media verbieden om de filmpjes nog verder te laten verspreiden en om bepaalde accounts te blokkeren. De onderzoeksrechter kan ook mensen laten arresteren en ondervragen en hen, indien het ernstig genoeg is, strafrechtelijk laten vervolgen.

Het is op dit ogenblik nog onduidelijk of ook de andere getroffen BV’s klacht zullen indienen.



