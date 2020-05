Ben je in zwembad veilig voor het virus? En wat met zwemmen in vijver of in zee? HR

12 mei 2020

12u31 10 De Nationale Veiligheidsraad heeft nog geen datum vooropgesteld waarop zwembaden mogen heropenen. Maar in zwembadwater zit chloor: kan je daarin besmet raken? En wat met een zwemvijver of in zeewater? Ben je daar veilig voor het virus?



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zwembaden blijven voorlopig nog gesloten, maar als ze straks openen, wat is dan het risico op besmetting? “Er is bij mijn weten geen enkel geval bekend waarbij het coronavirus via zwembadwater is doorgegeven”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “En als het is om baantjes te trekken, houden mensen per definitie afstand. In zwembadwater zit normaal genoeg chloor om het virus te inactiveren. Het gevaar zit vooral bij de interactie tussen mensen. Als je samen gaat spelen of rond elkaar gaat hangen, is er wel gevaar.”

Ook aan de kassa, bij de douches of sanitair, in kleedhokjes of de cafetaria is er een risico. “Ik zou zeker adviseren om apart in een kleedhokje te gaan”, vervolgt Van Gucht. “Bij het douchen zie ik niet meteen problemen als slechts één persoon tegelijk gaat, en iedereen rekening houdt met algemene richtlijnen voor handhygiëne en social distancing.”

Vijvers of zeewater

Bij zwemvijvers of de zee is geen chloor toegevoegd aan het water: kan je daar het virus wel doorgeven? “Daar is het volume water zo groot, dat als er virus in terechtkomt, dat meteen zodanig verdunt dat het gevaar verwaarloosbaar is”, zegt Van Gucht. “Water kan wel een rol spelen bij het doorgeven van virussen die op de darmen spelen, maar bij respiratoire virussen zoals het coronavirus is het niet zo gevaarlijk.”

Er is dus goede hoop dat binnen- en buitenzwembaden op redelijk korte termijn opnieuw kunnen openen.

Strikte regels

In Nederland mochten zwembaden gisteren op 11 mei al heropenen - tot hun eigen grote verbazing. Toch is er in ons buurland nog veel onduidelijkheid over de voorwaarden, waardoor veel zwembaden nog gesloten zijn. Ze wachten verdere instructies af.

In degene die wel open zijn, gelden strikte regels. Douches en sauna’s zijn overal nog afgesloten, er zijn speciale looproutes met eenrichtingsverkeer, zodat zwemmers elkaar niet kruisen. Recreatief zwemmen kan voorlopig niet, omdat je daarbij moeilijk anderhalve meter afstand kan houden. Zwemles, aquajoggen en aerobics kan wel al in sommige zwembaden.

Lees ook:

Wat te verwachten van Veiligheidsraad morgen: kappers en musea mogen wellicht open (+)

30 kinderen krijgen plots zeldzame kinderziekte: wellicht verband met Covid-19 (+)

Is er een tweede golf op komst? Dit zijn drie scenario’s (+)