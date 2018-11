Bemiddelaars moeten doorbraak forceren in discussie rond zware beroepen kv

15 november 2018

20u28

Bron: Belga 0 De regering gaat bemiddelaars aanduiden om de discussie tussen vakbonden en werkgevers over het vaststellen van de zware beroepen vlot te trekken. Dat heeft het kernkabinet vandaag beslist. Vakbonden en werkgevers staan lijnrecht tegenover elkaar in die discussie, die kadert in de pensioenhervorming. De bemiddelaars zouden na twee weken al met een rapport moeten komen.

Vorige week sprongen onderhandelingen tussen bonden en werkgevers over de zware beroepen in de privésector af. Wie een zwaar beroep uitoefent, zou vroeger met pensioen kunnen of een hogere pensioenuitkering krijgen. De regering hoopt die hervorming tegen 2020 op de rails te zetten. Maar de sociale partners geraken er dus niet uit wie precies een zwaar beroep heeft.

Door het afspringen van de onderhandelingen ligt de bal nu in het kamp van de regering. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) en zijn collega van Werk Kris Peeters (CD&V) duiden nu bemiddelaars aan voor de sociale partners. Die brengen over twee weken verslag uit.