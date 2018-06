Belpower verliest toegang tot stroomnet: klanten moeten op zoek naar nieuwe leverancier bvb

05 juni 2018

17u49

Bron: Belga 0 Stroomleverancier Belpower verliest vanaf 12 juni de toegang tot het distributienet in Vlaanderen omdat het niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Dat hebben distributienetbeheerders Eandis en Infrax bekendgemaak. Eandis en Infrax zullen tijdelijk de rol van 'noodleverancier' vervullen.

Het is voor het eerst in ruim tien jaar dat een energieleverancier de toegang tot het distributienet kwijtspeelt. Belpower had in Vlaanderen tot voor kort zo'n zesduizend klanten. Die moeten op zoek naar een nieuwe leverancier, benadrukt de Vlaamse energieregulator Vreg.

Het bedrijf was in mei al zijn leveringsvergunning kwijtgespeeld. Maar nu verliest het dus ook de toegang zelf tot het distributienet. "Het bedrijf kwam al een tijd zijn financiële verplichtingen bij de distributienetbeheerders niet na", aldus Infrax-woordvoerder Björn Verdoodt. Daarom hebben de netbeheerders aan regulator Vreg toestemming gevraagd om het bedrijf de toegang tot het net te ontzeggen vanaf 12 juni. De Vreg heeft daarmee ingestemd.

De klanten van het bedrijf zullen niet zonder stroom vallen. Eandis en Infrax zijn voor een drietal maanden aangeduid als tijdelijk noodleverancier. Klanten zullen worden verwittigd en worden gevraagd om zo snel mogelijk een nieuwe leverancier te vinden. Het is ook niet interessant om lang bij Eandis en Infrax stroom af te nemen. De distributienetbeheerders leveren immers niet aan het goedkoopste tarief.

De problemen bij Belpower zijn zeker niet symptomatisch voor de Vlaamse energiemarkt, zegt Dirk Van Evercooren van de Vreg. "Het gaat om een alleenstaand geval".

Ook in Wallonië zouden stappen worden gezet om Belpower de toegang tot het distributienet te ontzeggen.