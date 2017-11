Beloning voor helm en fluohesje op fiets 13u45

Bron: vtmnieuws.be 0

Voor het derde schooljaar op rij loopt in heel Vlaanderen de actie 'Helm Op Fluo Top'. Die dient om leerlingen uit de kleuter- en lagere school te stimuleren een fietshelm en fluokledij te dragen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) gaven vandaag in de basisschool De Regenboog in Grimbergen het startschot voor de actie. Alles samen hebben 1.236 scholen zich ingeschreven, goed voor meer dan 326.000 leerlingen. Aan de vorige editie namen 310.000 kinderen deel.