Bellot zwaar in het verweer over rijbewijs met punten: "Het systeem in ons land is zelfs strenger" Redactie

08 mei 2018

14u28

Bron: belga 0 Het systeem dat in ons land bestaat is streng genoeg en zelfs strenger dan een rijbewijs met punten. Dat heeft minister van Mobiliteit François Bellot (MR) verklaard in de Kamer. Daarbij somde de minister verschillende maatregelen op die hij de voorbije jaren heeft genomen om de verkeersveiligheid op te krikken. Hij kwam daarbij soms streng uit de hoek voor Justitie, Binnenlandse Zaken en de gewesten.

Minister Bellot greep vorige week een studie van Vias aan om het rijbewijs met punten naar de Griekse kalender te verwijzen. Geen onschuldigde beslissing, want de Vlaamse coalitiepartners N-VA, CD&V en Open Vld hebben de invoering opgenomen in het Vlaams regeerakkoord. Vooral CD&V en N-VA zijn expliciet voorstander. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) was alvast not amused over de demarche van zijn federale collega.

"Een spreidstand die niet uit te leggen valt", constateerde Annick Lambrechts (sp.a). Ze wees erop dat één minister blijkbaar kan beslissen iets af te voeren dat de drie Vlaamse coalitiepartners willen invoeren. "Is het federaal regeerakkoord meer waard dan het Vlaams regeerakkoord?" Het viel ook op dat de Vlaamse meerderheidsfracties pas druppelsgewijs aankwamen toen de inleiding van de minister (bijna) volledig afgelopen was - naar verluidt omwille van vervoersproblemen.

Minister Bellot stelde dat het aantal verkeersdoden elk jaar daalt in ons land, de voorbije jaren sterker dan in de buurlanden. "Ik besluit daaruit dat het Belgisch model efficiënt is". Hij voert ook aan dat het systeem in België voor bepaalde inbreuken strenger is dan een rijbewijs met punten. Het aantal rijbewijzen dat elk jaar wordt ingetrokken ligt bijvoorbeeld proportioneel dubbel zo hoog als in Frankrijk.

Bellot benadrukte ook dat ons systeem nog is versterkt door de recente wetgeving in de strijd tegen recidive en hardleerse verkeerzondaars. Voor de MR-minister moet het aantal controles omhoog. Hij ziet daarbij 'bemoedigende' signalen dat politie en gewesten willen investeren in apparatuur. Daarnaast pleit Bellot voor samenwerking tussen het federale niveau en de gewesten om de sensibilisering rond het huidige systeem op te krikken. "Te weinig mensen zijn zich bewist van de sancties die vandaag al in ons land bestaan", aldus de minister.

Verschillende commissieleden stelden zich vragen bij de keuze van landen die Vias in zijn onderzoek maakte. Daphne Duméry (N-VA) noemde het rijbewijs met punten weliswaar niet perfect, maar als het kan leiden tot minder verkeersdoden, is het voor haar de moeite waard. Nu het er deze legislatuur niet meer zal komen, blikt Duméry al vooruit naar de volgende regeerperiode. "Misschien moeten we de volledige bevoegdheid maar regionaliseren", zei ze. "We mogen de verkeersveiligheid niet laten hypothekeren door wat hier gebeurt."

Jef Van den Bergh (CD&V) vond een aantal conclusies nogal kort door de bocht. Als het de goede kant op gaat met de daling van de verkeersslachtoffers, wil dat voor hem niet zeggen dat alles goed gaat. "We zijn er nog lang niet", stelde Van den Bergh. Hij kwam ook terug op de verwijzing die de minister maakte naar het aantal ingetrokken rijbewijzen. "Wat is de doelstelling? Zoveel mogelijk intrekkingen of intrekkingen net voorkomen?"

Hij pleit ook voor een handhavingsplan met een tijdspad voor de groei van het aantal bemande controles langs de wegen. "Het heeft ook geen zin naar elkaar te wijzen", ging de CD&V'er voort. "En als het zo is dat sommigen allergisch zijn geworden voor de term rijbewijs met punten, dan moeten we het kind misschien een andere naam geven."

Open Vld is minder uitgesproken voorstander van het rijbewijs met punten. Nele Lijnen noemde het "geen doel op zich, maar een systeem om op te treden tegen wie zijn voeten veegt aan de verkeersregels". Stefaan Van Hecke (Groen) vond dat minister Bellot terecht kritiek gaf op zijn collega's. Hij citeerde de "zware besparingen" bij de politie die minder controles met zich meebrengen. "Al heeft uw partij die binnen de regering ook mee goedgekeurd." Ook veegde Van Hecke de kritiek van tafel dat bij een rijbewijs met punten het systeem bestaat dat bestuurders na de intrekking gewoon blijven rondrijden. "Ook in België zijn er velen die zonder rijbewijs blijven rijden."