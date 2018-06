Bellot over dossier vliegroutes: "Geef mij halve dag volledige bevoegdheid in handen en probleem is opgelost" Redactie

07 juni 2018

09u40

Bron: belga 3 Mobiliteit is een bevoegdheid die in België goed georganiseerd is, althans op het federale niveau, dat enkel voor het spoorbeleid instaat. Dat zegt minister van Mobiliteit François Bellot in een interview in Le Soir, naar aanleiding van de publicatie van zijn nieuwe boek, 'L'homme et la mobilité'. Door de verschillende staatshervormingen is Mobiliteit meer een confederale dan een federale bevoegdheid geworden, met alle problemen van dien, stelt Bellot. Hij spreekt van een "institutionele knoeiboel".

"Na de staatshervormingen van 1980 en 1988, heeft elk niveau zich in zijn hoekje teruggetrokken. Dat is het drama van onze mobiliteit", analyseert Bellot. Hij haalt uit naar Vlaanderen, dat volgens hem "heel autogericht" is. "Maar ze zullen verplicht worden mee te gaan in de coördinatie (van het beleid op de verschillende niveaus, red.) omdat het vooral Vlaamse bedrijven zijn die lijden onder de immobiliteit. De stad waar zich de meeste files voordoen is niet Brussel, maar Antwerpen."

Bellot richt zich in het interview tot "de anderen". "Ik zeg hen heel duidelijk: er bestaan oplossingen en als jullie ze niet uitvoeren, is dat je eigen verantwoordelijkheid." Over het dossier van de vliegroutes zegt Bellot: "Geef mij een halve dag de volledige bevoegdheid in handen en het probleem is opgelost."