Bellot na kritiek op uitzondering rij- en rusttijden: "Chauffeurs moeten niet rijden als ze vermoeid zijn" jv

23 november 2018

17u18

Bron: belga 0 De vrachtwagenchauffeurs van de brandstoffenhandelaars worden niet verondersteld te rijden als ze vermoeid zijn. De werkgevers blijven verantwoordelijk voor de veiligheid van hun medewerkers en van de andere weggebruikers. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit François Bellot in reactie op de kritiek van de socialistische transportvakbond BTB.

Bellot kende een tijdelijke uitzondering op de rij- en rusttijden toe als gevolg van de blokkades van brandstofdepots door de 'gele hesjes'. De minister wil niet dat huishoudens, sociale voorzieningen en ondernemingen verrast worden door de eerste koude. Daarnaast moet de bevoorrading van de tankstations gegarandeerd worden zodat burgers vlot naar hun werk kunnen gaan, aldus de minister. Maar dat is dus niet naar de zin van de vakbond, die vreest dat op die manier de veiligheid van de chauffeurs en andere weggebruikers in gevaar gebracht worden.

"De verkeersveiligheid moet de prioriteit blijven", reageert Bellot. "De tijdelijke maatregel is het gevolg van uitzonderlijke omstandigheden, maar noch de veiligheid van de bestuurder, noch de veiligheid van het verkeer mag in het gedrang komen."

De minister wijst erop dat in het officiële document is opgenomen dat de chauffeurs zelf moeten evalueren of ze al dan niet in staat zijn om hun taak uit te voeren. Als dat niet het geval is, moeten ze de job doorgeven aan een collega.