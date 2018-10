Belliardtunnel open, maar nog steeds lange files in Brussel: “Stel vertrek uit indien mogelijk”

JV HA KG

23 oktober 2018

15u50

Bron: belga 0 Er zijn deze namiddag nog steeds zware verkeersproblemen voor wie Brussel wil uitrijden. Er staan lange files in de Belliardstraat en de straten daarrond. Dat meldt Brussel Mobiliteit. De Belliardtunnel bleef een groot deel van de dag dicht door een probleem met de ventilatie.

De Belliardtunnel ging pas na 16 uur weer open. Daardoor is het nog altijd heel lang aanschuiven in de Belliardstraat, Kortenberglaan, IJzerlaan en de straten in de omgeving, vooral voor de automobilisten die Brussel uit willen rijden richting de E40 naar Leuven. Ook de Brusselse kleine ring zit volgens Brussel Mobiliteit helemaal dicht.



Nu de avondspits stilaan begint, kunnen de files nog aangroeien. Brussel Mobiliteit raadt iedereen die het kan aan om zijn of haar vertrek uit te stellen.

Reyers-Centrumtunnel

Er waren vanochtend ook al problemen in de Brusselse Reyers-Centrumtunnel. De tunnel om vanuit Leuven via de E40 Brussel binnen te rijden, was deze ochtend gesloten omdat een nachtelijke onderhoudsinterventie was uitgelopen. Er waren onder meer problemen met de camerabewaking. Door de gesloten tunnel waren er tijdens de ochtendspits ellenlange files op de E40 en de omliggende wegen.

#TunnelBru, de Belliardtunnel is weer open voor het verkeer. Verkeersinfo Brussel Mobiliteit(@ MobirisNL) link

