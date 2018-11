Bellen naar EU-landen kan vanaf mei 2019 véél goedkoper AW

14u14 1 Vanaf mei 2019 zal bellen naar familie en vrienden vanuit het buitenland een pak goedkoper worden. Dat zal tenminste zo zijn binnen de Europese Unie. Ook sms’en wordt goedkoper.

Concreet zal een telefoongesprek vanaf 15 mei 2019 nog maar 19 eurocent per gebelde minuut kosten. Een sms’je sturen kost dan nog 6 eurocent. Het Europees Parlement heeft daarvoor de nodige regels goedgekeurd.



Momenteel betaal je nog 80 eurocent per minuut dat je naar het buitenland belt. “Door een lacune in de wetgeving ontstond de absurde situatie dat Europeanen die op vakantie waren in het buitenland zonder bijkomende kosten konden bellen naar elkaar. Maar als je van thuis naar je vakantiebestemming belde, dan liep de rekening snel hoog op”, aldus Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA).

Eerder al vielen de roamingtariven weg voor mobiel surfen.