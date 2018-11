Belkacem naar cassatie tegen intrekking Belgische nationaliteit Rob van herck

06 november 2018

11u14

Bron: VTM Nieuws - Belga 80 Fouad Belkacem, het gewezen kopstuk van de terroristische groepering Sharia4Belgium, gaat in cassatieberoep tegen de intrekking van zijn Belgische nationaliteit. Dat zegt zijn advocate Liliane Verjauw aan VTM NIEUWS. Vorige maand trok het hof van beroep in Antwerpen zijn nationaliteit in.

Het hof oordeelde dat Belkacem ernstig tekortschoot in zijn verplichtingen als Belgisch burger. Verjauw beseft dat de kans klein is dat het Hof van Cassatie hen gelijk zal geven, maar ze ziet het als een tussenstap. Ze wil de zaak namelijk naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens krijgen, maar dat kan pas wanneer alle rechtsmiddelen in eigen land zijn uitgeput.

Verjauw vermoedt dat Belkacem als voorbeeld moet dienen en vreest dat een uitwijzing naar Marokko nu de volgende stap zal zijn. “Voor zijn familie zou dat een ramp zijn en voor hem nog een grotere. In dergelijke landen zijn de democratische waarden soms ver zoek. Ik ga een uitwijzing dan ook aanvechten met alles wat in mijn macht ligt”, zei ze vorige maand nog.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) had na de beslissing van het hof van beroep al aangegeven dat hij Belkacem zo snel mogelijk het land wilde uitzetten.

“Indrukwekkend” strafrechtelijk verleden

Belkacem zit intussen al vijf jaar achter de tralies. Hij heeft volgens het hof van beroep een “indrukwekkend” strafrechtelijk verleden: 27 veroordelingen voor de politierechtbank en 9 correctionele veroordelingen (6 door de correctionele rechtbank en 3 door het hof van beroep) voor onder meer diefstal, bedreigingen, vernieling, opzettelijke slagen en verwondingen, weerspannigheid, smaad, racisme, belaging en laster/eerroof.

De zwaarste gevangenisstraf kreeg hij in januari 2016, toen hij tot twaalf jaar cel werd veroordeeld als leider van de terroristische organisatie Sharia4Belgium. Hij zit daardoor pas op 25 mei 2027 aan zijn strafeinde.