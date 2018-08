Belgische winnaar die 107 miljoen euro won met Euromillions heeft zich gemeld Yannick De Spiegeleir

28 augustus 2018

15u31

Bron: Eigen berichtgeving 15 Onze landgenoot die vorige week de jackpot van 107 miljoen euro heeft gewonnen van Euromillions heeft zich gemeld bij de Nationale Loterij. Het gaat om een jonge man uit Vlaanderen die anoniem wenst te blijven.

De Vlaming won de jackpot met een inzet van 10 euro. “Hij speelt al sinds het begin van Euromillions in 2004", aldus de woordvoerder van de Nationale Loterij. De winnaar, naar eigen zeggen een fervente bezoeker van festivals, wil “vooral zijn kinderen laten meegenieten van zijn winst en zal ook een deel van het bedrag schenken aan het goede doel.”

De Vlaming is na een Luikenaar in april de tweede Belgische winnaar in rang 1 van Euromillions dit jaar. Sinds 2004 wonnen 31 landgenoten de loterij.