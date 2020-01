Belgische windparken op zee zitten op recordkoers IB

06 januari 2020

04u50

Bron: Belga 0 De Belgische windenergieparken op zee hebben een recordjaar achter de rug. Ze produceerden 37 procent meer stroom dan in 2018. Dit jaar wordt het nog beter. Dat is vandaag te lezen in De Standaard en Het Nieuwsblad.

De productie steeg in 2019 van 3.408 naar 4.700 gigawattuur, voldoende om 1,34 miljoen gezinnen in ons land van stroom te voorzien. In 2018 waren dat nog maar 974.000 gezinnen.

De sterke stijging stond begin vorig jaar al in de sterren geschreven. Vorig jaar is met Norther een zesde windenergiepark in de Belgische Noordzee opgestart. Daardoor lag de productiecapaciteit eind 2019 met 1.556 megawatt iets meer dan 30 procent hoger vergeleken met een jaar voordien.

De productiestijging had nog groter kunnen zijn, want het was een minder goed windjaar, stelt Annemie Vermeylen van het Belgian Offshore Platform, de spreekbuis van de sector. Anderzijds wijst ze erop dat de efficiëntie van de windparken tijdens de wintermaanden stilaan in de buurt komt van die van klassieke elektriciteitscentrales.

Steeds belangrijker voor Belgische stroomvoorziening

De windenergieparken op zee worden ook almaar belangrijker voor de Belgische stroomvoorziening. De zes windparken die nu al operationeel zijn, leveren 5 à 6 procent van de totale elektriciteitsproductie in België.

Dat is klein bier vergeleken met wat er dit jaar gaat gebeuren. Als alles volgens planning verloopt, worden dit jaar nog eens twee windenergieparken in de Belgische Noordzee in dienst genomen. De twee zullen de capaciteit van de Belgische offshore windenergieparken met 706 megawatt doen toenemen, een ­stijging met 45 procent vergeleken met vandaag.

Volgens Vermeylen zal dit ertoe leiden dat de windenergieparken op zee eind 2020 zo'n 10 procent van de totale Belgische stroomproductie voor hun rekening zullen nemen, wat neerkomt op zowat de helft van het stroomverbruik van alle gezinnen in ons land.