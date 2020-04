Belgische windmolens in de Noordzee braken records afgelopen winter HLA

01 april 2020

15u13

Bron: Belga 0 De offshore windmolens draaiden afgelopen winter op volle toeren, mede dankzij de verschillende stormen in februari. Verschillende records werden gebroken, meldt sectorkoepel Belgian Offshore Platform (BOP) woensdag.

De windturbines op zee draaien 95 procent van de tijd, zegt de vereniging van investeerders en eigenaars van de Belgishe offshore windparken. Door de hogere windsnelheden in de wintermaanden, ligt de elektriciteitsproductie dan aanzienlijk hoger.

Zo produceerden de zes parken van begin november tot eind maart gemiddeld 639 gigawattuur (GWh) per maand. Dat is 45 procent boven het gemiddelde van de rest van het jaar. De totale winterproductie kwam zo 60 procent hoger uit op 3,2 terrawattuur (TWh) tegenover 2 TWh het jaar voordien. Dankzij de technologische evoluties en nieuwe parken zal de productie ook volgende winter stijgen. Februari was de topmaand met 803 GWh productie, dankzij stormen zoals Ciara en Dennis. Ook tijdens die stormen bleven de parken grotendeels operationeel. Topdag was 29 februari, toen storm Jorge de schoepen liet spinnen tot een productie van 36 GWh. Dat was die dag goed voor 14,5 procent van het Belgische stroomverbruik.

De stijgingen zijn er natuurlijk ook dankzij de steeds toenemende capaciteit. Het park Norther werd vorig jaar volledig beschikbaar en in februari werden bijvoorbeeld de eerste turbines van het windpark Northwester 2 in dienst genomen.