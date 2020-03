Belgische wetenschappers boeken belangrijke vooruitgang in onderzoek naar mogelijk geneesmiddel dat beschermt tegen coronavirus Michelle Desmet

13 maart 2020

17u47

Bron: Twitter, Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) 0 Het VIB-UGent Centrum voor Medische Biotechnologie werkt aan een antiviraal middel tegen het coronavirus. Eerder dit jaar kondigde het lab van professor Xavier Saelens de ontdekking aan van een unieke antistof die in staat is om het SARS-CoV-2 virus (veroorzaker van de ziekte COVID-19) te bestrijden. Nu zijn er echter vorderingen in het wetenschappelijke onderzoek.

Belangrijke stap in onderzoekstraject

Nieuwe bevindingen, in samenwerking met het laboratorium van Jason McLellan (University of Texas at Austin, VS) en Markus Hoffmann en Stefan Pöhlmann (German Primate Center – Leibniz Institute for Primate Research, Göttingen, Duitsland), tonen nu aan dat de antistof een labo-variant van het virus onschadelijk kan maken. Dat is een belangrijke stap vooruit in het onderzoekstraject.

Deze laboproeven bieden een eerste bewijs dat de antistof bescherming kan bieden tegen het nieuwe coronavirus. Het middel kan immers verhinderen dat het virus menselijke cellen infecteert.

Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen COVID-19, het resultaat van fantastisch teamwerk. Prof. Xavier Saelens

Antistof biedt onmiddellijke bescherming

In tegenstelling tot vaccins biedt zo’n antistof onmiddellijke – weliswaar meer kortstondige – bescherming. Het voordeel is dat de patiënt geen eigen antistoffen dient aan te maken. De bescherming met een vaccin is vaak niet optimaal bij de meest kwetsbare groepen, zoals ouderen. Ook gezondheidswerkers of mensen die mogelijk blootgesteld werden aan het virus, kunnen zo onmiddellijk beschermd worden tegen het virus. Dit type geneesmiddel kan dus een belangrijk hulpmiddel zijn bij het bestrijden van de huidige pandemie.

Prof. Saelens benadrukt: “Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen COVID-19, het resultaat van fantastisch teamwerk van leden in mijn onderzoeksgroep en die van Prof. Nico Callewaert (VIB-UGent Centrum voor Medische Biotechnologie).”

Collectieve overwinning

Dr. Bert Schepens, wetenschapper in het team van prof. Saelens: “Goed teamwerk is cruciaal. We kunnen rekenen op de expertise in het onderzoekscentrum, de collega’s van VIB Discovery Sciences en het VIB Innovation & Business team. We zullen blijven samenwerken, ook met academische experten buiten de VIB-muren. Het voelde dan ook als een collectieve overwinning toen we de virusonderdrukking konden vaststellen in deze experimenten.”

Bevestiging nodig

Toch is het belangrijk op te merken dat een bevestiging van deze resultaten met het ziekteverwekkend virus zelf nog nodig is. Deze proeven zijn momenteel gaande. De ontwikkeling van deze antistof moet nog meerdere fases doorlopen. Dit houdt onder meer in dat de veiligheid en werkzaamheid in proefdieren en patiënten moet getest worden. Hiervoor verkent VIB momenteel verschillende partnerschappen met industriespelers.

In tijden van crisis is het belangrijk om het hoofd koel te houden. Dat is exact wat deze topwetenschappers van VIB en de UGent gedaan hebben. Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie

Hoofd koel houden

Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie: “In tijden van crisis is het belangrijk om het hoofd koel te houden. Door hun jarenlange biomedisch onderzoek naar het SARS-virus konden ze relatief snel gelijkenissen opmerken met het huidige coronavirus. Dit stelde hen in staat om deze eerste belangrijke doorbraak te realiseren. Uiteraard is verder onderzoek en ontwikkeling nog nodig, en zijn we er nog niet. Maar als minister van Wetenschap en Innovatie ben ik verheugd om te zien dat Vlaanderen mee aan de top staat in de biotechnologische strijd tegen corona.”

