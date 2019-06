Belgische werkgevers willen snel regering: "Stop het communautaire in de diepvries”

08 juni 2019

Het land mag zeker geen tweede keer 541 dagen zonder ­regering zitten, zoals in 2010 en 2011 het geval was. Dat zou een zeer slechte zaak zijn voor onze economie, zegt VBO-topman Pieter Timmermans in een interview met Het Nieuwsblad. Hij vindt ook dat de politiek het best geen tijd verliest met communautaire discussies. Een nieuwe regering moet vooral bezig zijn met drie grote thema's: werk, energie en mobiliteit, luidt het.