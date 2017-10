Belgische wereldprimeur: leukemiepatiënt kankervrij zonder chemotherapie SPS

Bron: Belga 0 thinkstock Het Waalse biotechbedrijf Celyad is er in geslaagd een patiënt met leukemie, waarbij alle andere behandelingen waren mislukt, kankervrij te maken dankzij een nieuw geneesmiddel en dit zonder chemotherapie. Het gaat om een wereldprimeur.

Celyad werkt aan een geneesmiddel dat het immuunsysteem een enorme boost geeft. Daarbij worden cellen uit het lichaam gehaald en genetisch aangepast zodat ze kankercellen gemakkelijker kunnen herkennen en doden. Dat kan zonder het gebruik van voor de patiënt erg ingrijpende chemotherapie.



Bij testen in de VS en België op drie patiënten met leukemie reageerde één patiënt met AML - een specifieke vorm van leukemie - bijzonder positief op een lage dosis van het medicijn. "Er waren na de behandeling geen kankercellen meer waarneembaar in het bloed en het beenmerg", aldus communicatiedirecteur Nicolas Van Hoecke. Bij de andere patiënten was dat niet het geval. "Maar dat is niet uitzonderlijk. Het ging om de laagste dosis van het medicijn". Alle eerdere behandelingen bij de patiënt waren niet aangeslaan.

Hoopvol

Het gaat om een wereldprimeur voor Celyad, een Waals-Brabantse specialist in kankerbehandeling. "De behandeling vermijdt chemotherapie, wat voor patiënten erg zwaar en ingrijpend is", legt Van Hoecke uit. Jaarlijks wordt ALM vastgesteld bij meer dan 20.000 mensen in de VS en bijna evenveel in Europa.



Het geneesmiddel zit nog maar in de eerste testfase en er is nog maar een positief resultaat vastgesteld bij één patiënt, maar toch is men bij Celyad erg hoopvol. Eerder waren er wel al positieve resultaten bij behandelingen van onder meer darmkanker "Dit is heel goed nieuws". Op termijn kan de kankerbehandeling ook bij andere vormen van kanker worden gebruikt. "In theorie kan tachtig procent van de kankers herkend worden", aldus nog Van Hoecke.