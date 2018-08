Belgische vrouw (79) door eigen auto omvergereden HA

22 augustus 2018

15u59

Bron: Sudinfo 2 Een bejaarde dame is deze namiddag aangereden door haar eigen wagen in Beaumont, een gemeente in de provincie Henegouwen.

Het ongeluk gebeurde omstreeks 15 uur. De vrouw had haar wagen geparkeerd, maar de handrem vergeten op te zetten, waardoor het voertuig vooruit begon te rollen. De zeventiger probeerde de auto eigenhandig nog tegen te houden, maar slaagde daar niet in. Ze werd omvergereden, meldt Sudinfo. Het slachtoffer raakte gewond, maar haar leven is niet in gevaar, besluit de Franstalige nieuwswebsite.