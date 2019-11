Belgische vrouw (58) vermoord in Spanje: “Verdachte in Tubeke opgepakt” IBO HAA

15 november 2019

14u04

Bron: Público, Diario Sur, rtve 1 De politie heeft een mannelijke verdachte opgepakt voor de moord op een Belgische vrouw in Spanje. Het lichaam van de 58-jarige Ana werd eerder deze week door haar broer aangetroffen in Tolox, in de buurt van Malaga. De verdachte, een Belg, werd vandaag in Tubeke (Waals-Brabant) ingerekend, melden Spaanse media.

De Spaanse politie gaat ervan uit dat Ana werd vermoord terwijl ze lag te slapen. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat ze stierf door verschillende klappen op het hoofd. Speurders hadden een hoofdverdachte in het vizier en startten een klopjacht op de man. Volgens de familie van de vermoorde vrouw is die hoofdverdachte Franck, een Belgische kennis van Ana, die haar hielp met de verbouwingen van haar boerderij en daar ook bleef slapen. Na de feiten zou de man gevlucht zijn met de Mercedes van de vrouw.

Volgens Spaanse media heeft de politie vandaag in Tubeke, net onder de taalgrens, een verdachte opgepakt. Het zou gaan om een Belgische man. Hij werd opgepakt op verdenking van moord en diefstal met het geweld. Of het de hoofdverdachte betreft, is nog niet bevestigd. Ook het gestolen voertuig van de vermoorde vrouw zou zijn aangetroffen, meldt Pública. Belgische en Spaanse politie werken nauw samen in deze zaak.

Later meer

