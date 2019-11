Belgische vrouw (58) vermoord in Spanje: hoofdverdachte opgepakt in Tubeke na rit van meer dan 2.000 kilometer IBO HAA Cédric Maes

15 november 2019

14u04

Bron: Eigen berichtgeving 24 De politie heeft de hoofdverdachte opgepakt in de zaak van de vermoorde Belgische vrouw in Spanje. Dat bevestigt het parket van Waals-Brabant aan onze redactie. De verdachte werd in Tubeke (Waals-Brabant) ingerekend. De man wordt verdacht van de moord op de 58-jarige Anna. Zij werd eerder deze week door haar broer dood aangetroffen in Tolox, in de buurt van Malaga.

Het parket van Waals-Brabant bevestigt dat deze voormiddag in Tubeke een verdachte voor de moord werd opgepakt. “Op basis van een Europees aanhoudingsbevel, uitgevaardigd door de Spaanse justitie, hebben we een man opgepakt”, klinkt het. “Het gaat om een 49-jarige man uit Halle, de hoofdverdachte in dit dossier.”

De opgepakte verdachte is een kennis van de vermoorde Anna H. (58). Hij werd opgepakt in een auto “die voldeed aan de beschrijving” uit het Spaanse aanhoudingsbevel. Vermoedelijk is de man dus met de gestolen Mercedes van zijn slachtoffer vanuit het zuid-Spaanse Malaga naar Tubeke gereden, goed voor een rit van meer dan 2.100 kilometer.

De veertiger zal worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter op verdenking van moord. Die heeft 48 uur de tijd om de man aan te houden en te beslissen over zijn eventuele uitlevering aan Spanje.

De 58-jarige Anna H. werd begin deze week dood aangetroffen door haar broer in haar woning in Tolox, een gemeente in de buurt van Malaga. De Spaanse politie gaat ervan uit dat Anna werd vermoord terwijl ze lag te slapen. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat ze stierf door verschillende klappen op het hoofd.

Speurders kregen al snel een hoofdverdachte in het vizier, en startten een klopjacht op de man. Volgens de familie van de vermoorde vrouw gaat om een Belgische kennis van Anna, die haar hielp met de verbouwingen van haar boerderij, en daar ook bleef slapen.