Belgische Vereniging van Artsensyndicaten vraagt verdubbeling loon artsen in woonzorgcentra JG

15 april 2020

16u29

Bron: Belga 8 De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) wil het loon van artsen in woonzorgcentra tijdens de duur van de coronapandemie minstens verdubbelen. Dat vraagt het BVAS in een brief aan Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V).

Voor de coördinerend en raadgevend artsen (CRA) die in de woonzorgcentra werken, is de druk en de tijdsinvestering tijdens de coronapandemie de voorbije weken aanzienlijk toegenomen, zegt het BVAS. Daar staat volgens de organisatie echter geen verloning tegenover. "De BVAS vraagt daarom dat vanaf het moment dat de crisis werd afgeroepen, met andere woorden vanaf zaterdag 14 maart, de huidige CRA-vergoeding per dag en per rechthebbende in een woonzorgcentrum, minstens verdubbeld wordt tot wanneer de coronacrisis officieel wordt opgeheven."

"Los van het financiële aspect, is voldoende beschermingsmateriaal uiteraard nog steeds een absolute prioriteit. De CRA's en het overige zorgpersoneel moeten de zorg in optimale omstandigheden kunnen uitvoeren."

