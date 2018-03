Belgische vastgoedinvesteerders kiezen resoluut voor duurzaam lva

30 maart 2018

06u00

Bron: Revive 2 Hoe goed is de woning geïsoleerd? Gaat het om een CO2-neutrale woning? En hoe energiezuinig is ze nu precies? Voor 9 op de 10 vastgoedinvesteerders zijn deze vragen belangrijk in de zoektocht naar een geschikt pand. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedontwikkelaar Revive, die stelt dat de financiële en fiscale voordelen om duurzaam te investeren een steeds grotere rol spelen.

Vastgoedontwikkelaar Revive nam de verkoop van ongeveer 1.000 panden van de voorbije jaren onder de loep. Daaruit blijkt dat de jongste tijd bijna alle vastgoedinvesteerders heel bewust hun oog laten vallen op “duurzaam” vastgoed.

Opvallend is daarbij dat het gros van de “groene” investeerders tussen 45 en 55 jaar is. Ze kopen een pand om te verhuren, maar ook om er later eventueel zelf in te gaan wonen.

De verkoop van duurzame woonprojecten loopt als een trein, zeker als het over stadslocaties gaat. Een schoolvoorbeeld is WATT, een nieuwe duurzame woonwijk in Gent met een 75-tal wooneenheden. Het project zou pas begin 2020 af zijn, maar het merendeel van de woningen en appartementen heeft al een eigenaar.

Financiële en fiscale voordelen

De verklaring voor de tendens zijn wellicht de financiële en fiscale voordelen van duurzame investeringen. Enerzijds is de onroerende voorheffing van een woning met een E-peil dat lager is dan 30 - wat volgens de huidige energienormen bijzonder goed is - voor de eerste vijf jaar gehalveerd. Anderzijds halen ook steeds meer banken de meest interessante kredietvoorwaarden uit hun lade bij een goed E-peil.

Daar komt nog bij dat een eigenaar-verhuurder een hogere huur kan vragen bij een beter geïsoleerd pand, al was het maar omdat de huurder minder energiekosten heeft.