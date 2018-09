Belgische Transportbond plant morgen actie tegen sluiting snelwegparkings

12 september 2018

De Belgische transportbond BTB roept vrachtwagenchauffeurs op om hun mening te geven over de sluiting van de snelwegparkings. De BTB vraagt chauffeurs om morgen tussen 16 en 18 uur langs te komen aan het tankstation op de snelwegparking in Wetteren richting kust. De organisatie zal er pamfletten uitdelen. "Het is niet de bedoeling om blokkades op te richten", verduidelijkt John Reynaert van BTB.