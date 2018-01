Belgische transportbedrijven raden chauffeurs aan niet te stoppen voor Calais TK

31 januari 2018

12u57

Bron: Belga 1 Steeds meer Belgische transportbedrijven raden hun vrachtwagenchauffeurs aan om niet meer te stoppen voor Calais. Ze willen vermijden dat transmigranten die op weg zijn naar het Verenigd Koninkrijk op Belgische snelwegparkings aan boord kruipen van de vrachtwagens. Dat schrijft De Tijd. Transport & Logistiek Vlaanderen bevestigt de trend en sluit niet uit dat het probleem zich naar het oosten verplaatst.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon ontplooide deze week een actieplan om de smokkel van illegale transitmigranten aan banden te leggen. Zo zal een privébedrijf vijf snelwegparkings richting de kust van zonsondergang tot zonsopgang bewaken met veiligheidsagenten én honden.

Transport & Logistiek Vlaanderen stelt inderdaad vast dat steeds meer Belgische bedrijven hun chauffeurs aanraden om op weg naar Calais niet meer te stoppen op de Belgische snelwegparkings. Exacte cijfers heeft de organisatie niet. "Elke ondernemer kiest vrij welke instructies hij geeft aan zijn chauffeurs", zegt Lode Verkinderen. "De typische Belgische transporteur brengt wel steeds vaker zijn nacht thuis door. Zo'n 90 à 95 procent van de vrachtwagens die je 's nachts ziet op onze snelwegparkings heeft trouwens een buitenlandse nummerplaat."

Probleem verplaatsen

De Belgische chauffeurs vermijden vaak onze parkings als ze daartoe in staat zijn. "Dat is natuurlijk niet altijd evident. Zij moeten immers rekening houden met de rij- en rusttijden, met laden en lossen en met structurele files op de Belgische snelwegen. En daarbij komen dan ook nog eens de onverwachte files door ongevallen. Daardoor is het voor een chauffeur die pakweg vanuit Keulen vertrekt en op weg is naar Calais niet evident om niet te stoppen op een Belgische snelwegparking", legt Verkinderen uit.

Hij wijst daarbij op de rij- en rusttijden. "Een chauffeur moet na 4,5 uur rijden minstens 45 minuten rusten. Als hij 9 uur gereden heeft, moet hij een volledige nacht, of 10 à 11 uur, rusten. In die periode is de kans het grootst dat een migrant aan boord van zijn vrachtwagen probeert te kruipen."

Het goede nieuws is volgens Verkinderen dat de overheid nu zorgt voor een systematische aanpak van de problematiek op de parkings langs de E40. Maar Verkinderen sluit niet uit dat het probleem daardoor verplaatst. "De interesse van de migranten om naar het Verenigd Koninkrijk te gaan, zal niet verminderen. Misschien gaan ze op zoek naar andere vervoersmiddelen. Of misschien gaan ze meer naar het oosten toe op zoek naar vrachtwagens. Migranten kunnen zich ook sneller vergissen en aan boord kruipen van een vrachtwagen die niet op weg is naar Calais. En mogelijk zullen ook mensensmokkelaars inventiever worden en bijvoorbeeld hun praktijken verplaatsen naar Duitsland."