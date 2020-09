Belgische topman BinckBank door het stof na racistische opmerking over zwarte vrouwen HR

08 september 2020

09u03

Bron: Belga 8 De topman van de Nederlandse onlinebeleggingsbank BinckBank, de Belg Vincent Germyns, heeft aan het personeel van de bank excuses overgemaakt na een racistische en seksistische opmerking. Dat schrijft ‘Het Financieele Dagblad’.



Germyns bood zijn excuses aan via de interne website van het bedrijf. Hij stelt dat het nooit zijn bedoeling is geweest om collega's te kwetsen, dat hij niet wil discrimineren en juist trots is op de diversiteit binnen de muren van het hoofdkantoor van de onderneming.

In 2016 zou Germyns volgens de krant ‘NRC Handelsblad’ tijdens een uitje in de Ardennen met het mangementteam een parallel hebben getrokken tussen de zwarte Skoda van één van zijn managers en zwarte vrouwen. “Het rijdt lekker, maar je wilt er niet mee gezien worden.” Volgens Germyns zijn de situatie en zijn uitlatingen niet ‘accuraat’ weergegeven. Maar hij schrijft ook: “Ik heb spijt van de ongevoelige en onacceptabele opmerking die ik heb gemaakt”.

Autoritaire leiderschapsstijl

Binnen de bank, die vorig jaar in handen kwam van Saxo Bank, zou er sprake zijn van een angstcultuur onder de leiding van Germyns. Daarover publiceerde NRC op 4 september een onderzoek waaruit bleek dat er intern verwijten zijn over de autoritaire leiderschapsstijl van de topman.

