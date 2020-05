Belgische topeconoom doet controversieel voorstel: “Laat ouderen coronataks betalen” HR

14 mei 2020

08u19

Bron: VRT, De Tijd 5562 Ouderen zijn dan wel de eerste slachtoffers van de huidige gezondheidscrisis, de economische last komt vooral bij jongeren terecht. “Zij zijn de eerste om hun job te verliezen”, zegt de Belgische topeconoom Jan-Emmanuel De Neve, die lesgeeft aan de universiteit van Oxford aan VRT NWS. Hij pleit ervoor om ouderen een ‘coronataks’ te laten betalen.



Een opmerkelijk, maar ook een controversieel voorstel. “Jongeren hebben het minste baat bij de lockdownmaatregelen, want ze zijn voor het virus minder vatbaar”, vertelt De Neve aan VRT NWS. “Er moet dus hopelijk een besef komen bij de oudere generatie dat jongeren zich aan het opofferen zijn, zowel economisch als op vlak van mentale gezondheid.”



Hij hoopt dat de politiek een creatieve oplossing zal bedenken om die ongelofelijke inspanning van jongere generaties op een of andere manier te erkennen, bijvoorbeeld door een coronataks, al dan niet eenmalig.



Na de eerste weken van de lockdown in april pleitte Jan-Emmanuel De Neve er ook al voor om de lockdown sneller los te laten voor twintigers en dertigers. “We weten dat onder jongeren vandaag massaal ontslagen vallen. Dat kan leiden tot protest, plunderingen, het negeren van de regels bij een groep die niets meer te verliezen heeft”, klonk het toen in De Tijd.

Pensioenexpert Marjan Maes van de KU Leuven vindt het voorstel van een coronataks op ouderen geen goed idee en weinig doordacht. “Een coronataks op ouderen lijkt me allesbehalve een effectief instrument om het mentaal welbevinden en de kansen van onze kinderen en dat van thuiswerkende ouders te verbeteren”, vertelt ze. “Daarvoor is het o.a. nodig om hen terug naar school te laten gaan en te investeren in kwaliteitsvolle opleiding, en dan kunnen hun ouders zich ook terug concentreren op hun werk.”

Pensioenen

Een afbouw van de belastingvermindering voor heel hoge pensioenen ziet ze wel zitten in het kader van algemene hervorming pensioenstelsel. Ze pleit ook vooral “voor een verhoging van de effectieve pensioenleeftijd verhogen om ervoor te zorgen dat toekomstige lasten tussen generaties eerlijk verdeeld zijn”.

